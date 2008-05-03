В Москве ограбили здание Третьяковской галереи
15:55, 03 мая 2008Общество
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Вскрыты 19 сейфов
В здании Третьяковской галереи, расположенной в Лаврушинском переулке, вскрыты 19 сейфов. Они находились в помещениях на первом этаже, которые арендуют различные фирмы и представительства компаний.
О нападении в милицию сообщил сторож. По его словам, через окно в здание проникли двое неизвестных, они связали сторожа. Ему удалось освободиться лишь спустя четыре часа. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж в особо крупном размере". Размеры ущерба станут известны завтра, когда сотрудники фирм придут в свои офисы.
Музейная коллекция не пострадала.
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