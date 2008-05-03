Сегодня из Египта возвращаются украинцы, пострадавшие в аварии автобуса

На сегодня запланировано возвращение домой украинских граждан, пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Египте.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на информацию Посольства Украины в Арабской Республике Египет.

Пострадавший в результате аварии гражданин Украины в сопровождении врача 2 мая был доставлен самолетом в Шарм Эль-Шейх и размещен в гостинице вместе со своей семьей. На данное время состояние его здоровья оценивается врачами как удовлетворительное.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в результате аварии автобуса с иностранными туристами, следовавшего с курорта Шарм Эль-Шейх в Каир, 9 человек погибли и 28 получили травмы. В автобусе находились 40 туристов из Украины, России, Великобритании, Канады, Италии. Среди погибших - первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам экономики и финансов Светлана Карпий.