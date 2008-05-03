Погода на 4-8 мая

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, южных (кроме Запорожской), Винницкой областях, а днем и в Крыму дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туманы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-11°, в Сумской и Луганской областях 3-8°, в Сумской, Харьковской и Луганской областях местами на почве заморозки 0-3°; днем 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.

5-6 мая - переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах, Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму и Приазовье, а днем 6 мая в западных, местами в северных и восточных областях кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 6 мая в западной половине и в северных областях - юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южной части, а днем 6 мая и в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°, в Крыму и Приазовье до 12° тепла, 5 мая в Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

7-8 мая - в западных областях без существенных осадков; температура ночью 2-8° тепла, 8 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла. На остальной территории небольшие и умеренные дожди, днем местами грозы; температура ночью 2-8° тепла, днем 10-16°.

В Киеве в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 17-19°.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.

5-6 мая - переменная облачность. Без осадков, только днем 6 мая местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер 5 мая - северо-восточный, 6 мая - юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

7- 8 мая - небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-16°.