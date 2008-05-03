Поезд Киев - Ивано-Франковск сбил Жигули: 4 погибших
11:26, 03 мая 2008Общество
2014
ЧП на регулируемом переезде
Сегодня в 1.20 вблизи с. Озеряны Дубенского района Ривненской области на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда “Киев - Ивано-Франковск” с автомобилем "ВАЗ-2105".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (водитель и пассажиры автомобиля).
Жалоб относительно получения травм и ухудшения состояния здоровья среди пассажиров поезда не было. Остановка поезда составила 2 часа. Движение других поездов осуществлялся объездными путями.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.
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