Поезд Киев - Ивано-Франковск сбил Жигули: 4 погибших

Сегодня в 1.20 вблизи с. Озеряны Дубенского района Ривненской области на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда “Киев - Ивано-Франковск” с автомобилем "ВАЗ-2105".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (водитель и пассажиры автомобиля).

Жалоб относительно получения травм и ухудшения состояния здоровья среди пассажиров поезда не было. Остановка поезда составила 2 часа. Движение других поездов осуществлялся объездными путями.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.