Ночное ДТП: Сhery сбил троих пешеходов и въехал в магазин

Сегодня в 3 часа ночи в с. Заречье Ружинского района Житомирской области легковой автомобиль "Сhery" осуществил наезд на троих пешеходов, после чего столкнулся со зданием магазина.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие ДТП погибли 4 человека и один человек пострадал.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 133 дорожно-транспортных происшествия, в котором погиб 21 человек и 173 - травмированы.