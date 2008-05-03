Ночное ДТП: Сhery сбил троих пешеходов и въехал в магазин
10:40, 03 мая 2008Общество
1632
Четыре человека погибли и еще один пострадал
Сегодня в 3 часа ночи в с. Заречье Ружинского района Житомирской области легковой автомобиль "Сhery" осуществил наезд на троих пешеходов, после чего столкнулся со зданием магазина.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие ДТП погибли 4 человека и один человек пострадал.
На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 133 дорожно-транспортных происшествия, в котором погиб 21 человек и 173 - травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter