В Киеве состоится концерт при участии одаренных незрячих исполнителей

6 мая о 18.00 в помещении Дома офицеров Министерства обороны Украины (г. Киев, ул. Грушевского 30/1) состоится интегрированный концерт "Открылась жизнь".

В концерте будут принимать участие одаренные незрячие исполнители из разных регионов Украины, единственный в системе УТОС детский интегрированный театр песни "Детские мечты", звезды украинской эстрады (Олег СКРИПКА, Оксана БИЛОЗИР, Леся ГОРОВА, Павел ТАБАКОВ), оркестр Львовского национального академического драматичного театра им. М.Заньковецкой.

Как сообщила УНИАН председатель правления Львовской областной организации УТОС, инвалид I группы по зрению Оксана ПОТИМКО, концерт "Открылась жизнь" - это совместная акция Львовской областной организации Украинского общества незрячих, Львовского национального академического драматичного театра им. М.Заньковецкой, Департамента гуманитарной политики Министерства обороны Украины, посвященная 75-летию создания УТОС (Украинского общества слепых).

Цель мероприятия - разрушить барьер в восприятии зрителем незрячего исполнителя, открыть обществу возможности певцов с изъянами зрения, ввести на украинское поприще мировую практику признания незрячих артистов.

5 мая в 12.00 состоится пресс-конференция по случаю проведения в Киеве концерта "Открылась жизнь".

Участие в пресс-конференции примут: О.ПОТИМКО, дирижер оркестра Львовского национального академического драматичного театра имени Марии Заньковецкой Богдан МОЧУРАД, Л.ГОРОВА.

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 30/1. Регистрация журналистов на месте. Более детальная информация по телефонам: 8-097 244-06-84, 8-050 024-54-64.