В Украине усилилось давление на СМИ - данные мониторинга

В Украине в прошлом году усилилось давление на СМИ. Такие данные мониторинга обнародовала в пятницу общественная организация Институт массовой информации. Число зафиксированных случаев экономического, политического и непрямого давления на журналистов выросло от 15 до 22, сказала директор института Виктория Сюмар. В то же время она отметила, что в прошлом году в Украине не был убит, или арестован или задержан ни один журналист. Сегодня в мире отмечается Международный день свободы прессы.

Немецкая волна