Православные сегодня празднуют Воздвижение: история праздника и традиции

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на главу административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), само слово «воздвижение» означает «подъем», то есть торжественный обряд прославления Креста Господня.

"После того как свершились величайшие события в истории человечества - Распятие, Погребение, Воскресение и Вознесение Христовы, Святой Крест, послуживший орудием казни Спасителя, был утерян. После разрушения Иерусалима римскими войсками в 70-е годы святые места, связанные с земной жизнью Господа, оказались в забвении, а на некоторых из них были построены языческие храмы", - рассказывает отец Виктор.

"Обретение Честного Креста состоялось в 325 или 326 гг. во времена царствования св. равноапостольного императора Византии Константина Великого. Мать Константина, св. равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа. По основной версии, Честный Крест находился в Иерусалиме под языческим святилищем Венеры, где были найдены три креста, табличка с Крестом, на котором был распят Господь и гвозди, которыми Он был пригвожден. Чтобы узнать где крест, на котором был распят Господь, Иерусалимский патриарх Макарий (+ 333) предложил приложить каждый из крестов к тяжелобольной женщине и она исцелилась. Также произошло воскресение умершего человека. Все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню", - рассказал монах.

По его словам, около 335 г. возле Голгофы и пещеры Гроба Господня была освящена большая базилика Мартириум. День Обновления (освящения) Мартириума, ротонды Воскресения (Гроба Господня) празднуют 26 сентября по новому стилю, а воспоминание о обретение Честного Креста - 27 сентября. Честный Крест показывали всему народу. Согласно «Пасхальной хроники» VII ст., Чин Воздвижения Креста был впервые совершен во время торжеств при освящении иерусалимских храмов. Позже именно Крестовоздвижение стало основным праздником, праздник Обновления стал предпраздничным днем.

"Православная Церковь чтит Честной Крест, поклоняясь ему, как знамению победы Божественной силы над смертью. В сознании православного человека запечатленно понятие постоянного созерцания Креста. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил: «Взять свой крест - значит мужественно терпеть тяжелый невидимый труд, невидимое томление, мученичество ради Евангелия, при борьбе с собственными страстями, с грехом, который поселился внутри нас, с духами злобы, которые яростно восстанут против нас и неистово будут спротивляться нам, когда мы решимся сбросить с себя иго греха и подчиниться игу Христову», - рассказывает священник.

В народе этот праздник называют «Здвиження». С этого дня птицы улетают в теплые края, наступают холода, «земля на Воздвижение ближе к зиме движиться». В день Воздвижения разрешается употреблять пищу с растительным маслом, а молочные блюда, яйца, мясо и рыбу есть не следует.