Красный крест вручил Артемовской центральной районной больнице дизель-генератор

Как сообщает 06274.com.ua, мэр Артемовска Алексей Рева поздравил работников ЦРБ и выразил благодарность комитету Красного креста.

"С апреля прошлого года Артемовской ЦРБ оказана помощь благотворительными организациями, фондами, волонтерами и небезразличными людьми на сумму 11,9 млн. грн., в том числе организацией Красного креста на сумму 2 млн. грн", - рассказал Рева.

Читайте такжеГорсовет Артемовска вернул городу историческое название - Бахмут

Также, переговорив с представителем Международного комитета Красного креста Луиз Хэмпшир, градоначальник обратился к комитету с просьбой о приобретении передвижного УЗИ-аппарата для реанимации и аппарата мембранного плазмофореза.

"Этот подарок не случайный. Ваша больница оказывает помощь людям, пострадавшим во время вооруженного конфликта на Донбассе. Спасибо вам за это!", - обращаясь к мэру и сотрудникам больницы, сказала Хэмпшир.