В Артемовске отметили День иностранных языков (фото)

26 сентября Европа празднует День иностранных языков. В канун этого международного праздника Горловский институт иностранных языков в Артемовске устроил своеобразный флешмоб для жителей и гостей города, передает 06274.com.ua.

На площади Свободы собралось немало молодых людей. В честь праздника они читали стихи и цитаты на разных языках мира. В Горловском институте иностранных языков учатся студенты не только из Украины, но и Туркменистана, Азербайджана и Грузии. Кто-то говорил на родном языке, а кто-то демонстрировал свои навыки, приобретенные за время обучения: польский, чешский, грузинский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, иврит, туркменский и, конечно же, украинский.

На праздник попала и местная жительница Артемовска, которая поздравила студентов с праздником. 76-летняя Наталья Макаренко-Федорова, в прошлом воспитатель-педагог Артемовской дорожно-технической школы, на разных языках поприветствовала участников флешмоба.

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», - процитировала Наталья Николаевна поэтессу и писательницу Лину Костенко, а также призвала студентов говорить на разных языках не только в стенах ВУЗа, но и друг с другом.