В "Борисполе" задержали снайпера из Ирана, который собирался убивать украинцев на Донбассе (фото)

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, управлением внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы была получена упреждающая информация относительно намерений гражданина Ирана незаконно попасть на территорию, контролируемую незаконными вооруженными формированиями, с целью вступить в террористические формирования и участия в боевых действиях на востоке нашей страны.

Во время пограничного оформления пассажиров рейса, прибывшего из Тбилиси, в пункте пропуска «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбы задержали этого гражданина.

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В ходе проведения досмотра вещей у иностранца обнаружили тактическую сумку, комплект обмундирования военного типа (куртка камуфлированная), берцы тактические, складные ножи, налобный и карманный фонарь, белье на сезон осень-зима, тапочки для бесшумной ходьбы, тактический набор лекарств и тому подобное. Гражданин признался, что является профессиональным снайпером и проходил военную службу в армии Ирана.

В отношении задержанного сотрудники Госпогранслужбы и СБУ принимают совместные углубленные меры по проверке, говорится в сообщении.