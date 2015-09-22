В ГПУ рассказали, где находится разыскиваемый экс-министр доходов и сборов Клименко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

Горбатюк отметил, что Клименко на территории Украины не находится.

"С учетом проводимых оперативно-розыскных мероприятий, по этой информации - на территории Украины его в настоящее время нет. Он находится на территории Российской Федерации", - сказал он.

Вместе с тем, отметил Горбатюк, Российская Федерация "ни на какие наши запросы, касающиеся высокопоставленных лиц, как ранее сообщалось, и Януковича, и Азарова, которым сообщено о подозрении, которые разыскиваются, просто не отвечает".

Как сообщал УНИАН, сегодня Горбатюк заявил, что наложен арест на счета Клименко и его родственников на сумму более 1 млн грн.

Говоря о возможности наложения ареста на имущество родственников подозреваемых высокопоставленных чиновников, в том числе и Клименко, Горбатюк отметил, что следствие должно собрать доказательства того, что денежные средства, имущество, недвижимость, фирмы были оформлены на родственников после того, как ими завладели путем злоупотребления служебным положением или путем совершения других преступлений.

4 февраля 2015 г. суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании Клименко меры пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения избрана по уголовному производству по подозрению Клименко в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью), по факту организации незаконных схем уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

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Справка УНИАН. В настоящее время арестован ряд активов и продолжается расследование уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников, в частности, экс-президента Виктора Януковича, экс-председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова, а также экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министров Елены Лукаш, Дмитрия Табачника, Раисы Богатырёвой, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Юрия Колобова и Николая Присяжнюка.

28 июля генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что Печерский райсуд Киева начал процедуру заочного осуждения 6 бывших высокопоставленных должностных лиц, в том числе Клименко.