Крупные запасы золота обнаружены в Египте

Результаты последних геологоразведочных работ и спутниковые снимки свидетельствуют о крупных запасах золота в Восточной пустыне Египта, пишет египетская газета "Ле Прогре". По данным доклада министерства нефти и минеральных ресурсов, которое цитирует издание, Египет в ближайшие 10 лет может стать одним из лидеров золотодобычи во всем мире.

"При ежегодном объеме добычи более 30 тонн золота доходы от его продажи могут превысить поступления от туризма, сельского хозяйства и даже нефти", - говорится в документе. Разведанные запасы только одного месторождения - Вади Худейн - превышают 50 миллионов унций, стоимость которых составляет порядка 50 миллиардов долларов.

По словам представителя министерства нефти и минеральных ресурсов Амгада Гонейма, программа развития этой отрасли предусматривает, что через десять лет добыча золота составит 30 тонн в год. "На начальном этапе - первые два года - мы будем добывать 3 тонны в районе Хемеш и 7 тонн в районе ас-Сукари", - сказал Гонейм. Затем этот показатель будет увеличен до 18 тонн.

В дальнейшем рост добычи будет зависеть от числа компаний, работающих в этой отрасли в Египте. "В настоящее время девять иностранных компаний работают в этой сфере в Египте, еще две занимаются разведкой запасов", - сказал египетский представитель.

Примечательно, что Египет добывал золото еще во времена фараонов, однако в наше время такие работы не велись, отмечает РИА "Новости".

На начальном этапе современные искатели золота пользовались картой месторождений золота, составленной еще во времена сына Рамсеса I и отца Рамсеса II - фараона Сети (XIII век до н.э.).