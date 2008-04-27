По данным СМИ, пираты получили за испанских заложников от 1 до 1,2 млн. евро

Правительство Испании заявляет, что оно не платило выкуп за освобождение экипажа испанского рыболовецкого траулера "Плайя де Бакио", захваченного сомалийскими пиратами неделю назад. Однако представитель испанского правительства подчеркнул, что ничего не знает о выплате выкупа хозяевами судна.

В субботу судно покинуло опасный район побережья Сомали, а из 26 человек, находившихся на борту, никто не пострадал.

По данным испанских СМИ, выкуп составил один миллион евро. По словам официального представителя Сомали, сославшегося на разведданные, пираты получили миллион двести тысяч долларов.

Рыболовецкий траулер "Плайя де Бакио", 13 членов экипажа которого составляли испанцы и столько же - африканцы, был захвачен пиратами 20 апреля в 400 километрах от побережья Сомали. В апреле этого года в Аденском заливе были захвачены также французская круизная яхта "Ле Понан" и дубайское судно "Аль-Каледж". Яхту удалось освободить после уплаты выкупа, а "Аль-Каледж" был отбит в ходе штурма.