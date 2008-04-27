Спасатели нашли тела двух моряков на поднятом ”Нафтогазе-67”

Китайские спасатели на поднятом со дна Южно-Китайского моря судне "Нафтогаз-67" обнаружили тела двух из пропавших без вести моряков, сообщает "5-й канал".

После поднятия судна китайские специалисты еще восемь часов будут выкачивать из него воду. Только после проведения необходимых расследований "Нафтогаз-67" отправят на берег.

Как сообщал УНИАН, транспортно-буксирное судно "Нафтогаз-67" 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом "Яохай" недалеко от Сянгана (Гонконга) в Южно-Китайском море. Получив пробоину, украинское судно быстро затонуло. Из 25 членов экипажа, 24 из которых - граждане Украины, семеро были спасены. Ранее водолазы обнаружили на борту судна тела трех моряков, 15 человек числились пропавшими без вести.