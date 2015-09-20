Киев признан самым дешевым городом мира по стоимости жизни

Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарского банка UBS. По данным банка, для жизни в украинской столице семейные расходы составят $1237 в месяц, на квартиру уйдет еще $540, передают РИА Новости.

Читайте такжеУкраина заняла 73-ю позицию в рейтинге качества жизни пенсионеровЛидером по дороговизне среди городов мира стал Цюрих, где в среднем семья тратит на расходы $3600 в месяц. Вторую строчку рейтинга занимает Женева, где ежемесячные семейные траты составляют около $3500. Замыкает "тройку" Нью-Йорк, где расходы оцениваются в $3340, однако эти данные не включают стоимость аренды жилья. С учетом аренды Нью-Йорк перекрывает "достижение" Цюриха, становясь первым в рейтинге - $4320.

Одним из наиболее показательных моментов является сравнение зарплат в самом дорогом и самом дешевом городе. Житель Цюриха в среднем получает $41 в час (после уплаты налогов), что в 21 раз превышает зарплату киевлянина. При этом стоимость жизни различается всего в 2,8 раза.

Банк UBS раз в 3 года публикует исследование, в котором вычисляется стоимость потребительской корзины из 112 видов товаров и услуг, а полученная сумма затем переводится из местной валюты в доллары.