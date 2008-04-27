10 лучших вузов Украины по рейтингу ЮНЕСКО

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" возглавил рейтинг 200 лучших вузов Украины, составленный кафедрой ЮНЕСКО "Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика" по итогам 2007 года, сообщает "Зеркало недели".

С помощью признанной в мире методики рейтингования эксперты ЮНЕСКО оценили научно-педагогический потенциал, качество подготовки студентов, международную деятельность и признание украинских вузов за рубежом по состоянию на конец 2007 года.

КПИ получил наилучший показатель международного признания (18 баллов), хотя по научно-педагогическому потенциалу (41 балл) и качеству обучения (16) занял вторую позицию. Общая оценка вуза - 75 баллов.

На второе место опустился лидер рейтинга 2006 года Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (71 балл). У него лучший показатель оценки качества научно-педагогического потенциала (48), однако он уступает КПИ в качестве обучения (12), а в рейтинге международного признания занимает только четвертое место (11 баллов).

С одиннадцатого на третье место поднялся Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца (43), получив высокую оценку качества научно-педагогического потенциала (34), но заметно уступая вузам-лидерам в качестве обучения (4) и уровне международного признания (5).

С третьего на четвертое место опустился Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (34). На пятом месте - Харьковский национальный университет им. Василия Каразина (31).

Шестое место занял Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (30), седьмое - Национальный аграрный университет (29), который, по мнению экспертов, продемонстрировал самое лучшее качество обучения (17).

На восьмом месте - Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (28), на девятом – Национальный лесотехнический университет Украины (23). Замыкает десятку лидеров рейтинга Донецкий национальный университет (22).

Для участия в проекте были приглашены все высшие учебные заведения Украины III, IV уровней аккредитации. Для вузов, не предоставивших данные о своей деятельности, рейтинги не определялись.

В исследовании использовались данные вузов, заверенные подписями ректоров, информация с веб-сайтов международных ассоциаций университетов, данные из справочника Министерства образования и науки Украины и из базы данных информационно-производственной системы "Освіта".

Для максимальной объективности определения рейтингов вузов применялись только показатели, которые имеют однозначную трактовку, могут быть легко проверены представителями общественности и по которым можно сравнивать между собой университеты, относящиеся к разным группам.