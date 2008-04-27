У жителя Харькова милиция изъяла 2 пулемета и ППШ

В городе Харьков задержан местный житель, по месту жительства которого изъято 2 револьвера, 2 обреза охотничьих ружей, 4 винтовки, 2 пулемета, автомат ППШ и два самодельных огнестрельных устройства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, отметив, что все оружие - времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в городе Нововолынск Волынской области задержан местный житель, по месту жительства которое изъято 250 г взрывчатки.

По данным ДСО, на протяжении прошлых суток в органы внутренних дел Украины поступило 2 тыс. 700 заявлений о преступлениях. Принятыми мерами 1 тыс. 062 (39,4%) из них раскрыто «по горячим следам». Среди раскрытых преступлений – 3 убийства, 7 фактов нанесения тяжелых телесных повреждений, 3 разбойных нападения, 23 ограбления, 6 фактов незаконного завладения транспортными средствами.

За незаконное хранение оружия задержано 10 лиц.

За преступления в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ задержано 96 лиц, в которых изъято 3,2 кг наркотиков.

За административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности притянуто 3 тыс. 315 лиц.

По возбужденным уголовным делам арестованы 96 человек.

На протяжении прошлых суток возбуждено 217 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, из них 99 – в сфере служебной деятельности, в том числе 19 – о взяточничестве.

Работниками Госавтоинспекции зафиксировано 811 дорожно-транспортного проишествий, в которых 21 человек погиб и 220 – травмированы.