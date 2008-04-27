Ющенко, Тимошенко, министры и депутаты ночью объезжали храмы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня ночью посетил Пасхальные богослужения в соборах Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает сайт главы государства, первым Президент посетил пасхальное богослужение во Владимирском кафедральном соборе. Участие в богослужении также приняли премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства.

Главу государства у входа в храм встретил настоятель Владимирского собора, отец Борис. В.ЮЩЕНКО принял участие в полуночной службе, которое отправил настоятель собора.

После ее завершения возле алтаря Президента поздравил патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ.

В.ЮЩЕНКО в сопровождении патриарха совершил крестный ход вокруг собора.

Также глава государства принял участие в заутренней литургии, которую отправил патриарх ФИЛАРЕТ.

Патриарх вручил Президенту Украины корзину с освячеными пасхами.

На этом Президент завершил посещение Владимирского собора, и попрощавшись с Патриархом, отбыл в Собору Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

У входа главу государства встретил игумен монастыря отец Василий ТУЧАПЕЦ.

В.ЮЩЕНКО, пройдя в храм, принял участие в праздничной литургии, которую отправил куриальный епископ Дионисий ЛЯХОВИЧ.

Вместе с Президентом во время службы присутствовали премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, народные депутаты Вячеслав КИРИЛЕНКО и Оксана БИЛОЗИР, руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, другие должностные лица, а также члены президентской семьи.

После этого глава государства принял участие в Пасхальном богослужении в Кафедральном Соборе Св. Апостола Андрея Первозванного Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

По традиции паломников храма В.ЮЩЕНКО поцеловал икону Святого Апостола Андрея Первозванного.

Предстоятель УАПЦ блаженнейший митрополит Мефодий поздравил Президента с Пасхой. После того глава государства принял участие в богослужении.

На этом В.ЮЩЕНКО завершил посещение Кафедрального Собора Святого Апостола Андрея Первозванного и направился в Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Здесь Президент принял участие в праздничной Пасхальной литургии, которую отправил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

В конце богослужения митрополит Владимир освятил Пасхальные корзины.