В Пасхальных богослужениях приняли участие около 11,6 млн. человек

Более 30 тысяч работников милиции обеспечили правопорядок во время богослужений по случаю празднования Пасхи.

По предварительным данным, нарушений общественного порядка во время культовых служб по случаю празднования Пасхи не было, сообщили УНИАН в Департементе по связям с общественностью МВД Украины.

Начиная с 18.00 26 апреля в почти 14,5 тыс. культовых сооружений страны начались Пасхальные богослужения, в которых по состоянию на 07.00 27 апреля приняли участие около 11,6 млн. человек.

Самые многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (приняло участие 1,7 млн. лиц), Львовской (около 1,7 млн. лиц), Донецкой (свыше 955 тыс. лиц), Харьковской (785 тыс. лиц), Тернопольской (643 тыс. лиц) областях и в г. Киеве - почти 159 тыс. лиц.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан на территории государства обеспечивали более чем 32 тыс. стражей порядка, из них около 2,2 тыс. в Киеве.

Мероприятия, посвященные Светлому Христовому Воскресению, продолжаются. По предварительной информации, в местах их проведения нарушений общественного порядка и других противоправных действий не допущено.