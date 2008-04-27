Президент поздравил украинский народ со Святым Воскресением Христовым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинский народ со Святым Воскресением Христовым.

В Обращении по случаю Пасхи В.ЮЩЕНКО отметил, что вся Украина, весь православный мир радуется сегодня - Божий Сын победил смерть и вечное небытие, добро победило зло, а свет - тьму.

«Богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне», - эти слова Иоанна Златоуста раздаются на Пасхальной службе Божьей во всех православных церквях мира.

Нет для верующих большего праздника, чем праздник Воскресения Христового. Пусть Пасхальная радость осенит Украину, каждый дом и жилище, согреет теплом любви наши сердца и души, отметил глава государства.

В этот Великий день Президент пожелал всем Божьей благодати, крепкого здоровья, счастья, согласия и мира.

«Христос Воскрес! Воскреснет Украина!», - отмечается в обращении В.ЮЩЕНКО, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.