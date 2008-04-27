США вычеркнули Украину из ”черного списка”

Торговая палата США в пятницу опубликовала ежегодный отчет о нарушении авторских прав американских компаний, передает агентство AP.

В "черный список" США попали Россия, Китай, Аргентина, Чили, Индия, Пакистан, Израиль, Таиланд и Венесуэла. Именно в этих странах, согласно данным американцев, авторские права американских кинокомпаний и производителей программного обеспечения нарушаются сильнее всего. К странам из этого списка могут быть применены усиленные меры, вплоть до введения экономических санкций, в случае получения одобрения от ВТО.

В свою очередь, в связи с успешными усилиями по защите американской интеллектуальной собственности, список покинули такие страны, как Египет, Ливан, Турция и Украина, попавшие в него в прошлом году.

Лента.ру