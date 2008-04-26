Минтопэнерго приготовил Ющенко ответ о канадских ядерных реакторах

Министерство топлива и энергетики Украины считает нецелесообразным строительство на Украине канадских реакторов типа САNDU (CANada Deuterium Uranium), сообщили РосБизнесКонсалтингу в министерстве. Соответствующие выводы уже переданы в правительство. Они будут оформлены и направлены президенту до 15 мая.

Минтопэнерго отмечает, что реакторы такого типа надежны и используются в нескольких странах, но их внедрение потребует больших затрат. А Канада готова кредитовать только до 10% от стоимости работ.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2007 г. Президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству создать рабочую группу для изучения возможности внедрения на Украине канадских реакторов на тяжелой воде. В контексте диверсификации источников поставки энергоносителей правительство должно создать рабочую группу и ускорить решение вопроса внедрения на украинских атомных электростанциях новых перспективных типов реакторов «для повышения уровня энергетической и экологической безопасности нашего государства».

Такие реакторы работают в Канаде, Румынии, Китае. Топливо для них вырабатывается без применения технологий обогащения ядерных материалов. Однако для внедрения новых реакторов Украине придется восстанавливать производство тяжелой воды. Немаловажно и отсутствие опыта работы с такими реакторами.