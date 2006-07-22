Кушнарев: за незнание украинского языка надо снижать зарплату

Заместитель председателя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ убежден, что только украинский язык должен быть государственным, и предлагает поощрять государственных служащих за знание украинского языка.

Об этом он сказал в интервью газете “День”, опубликованном сегодня.

“Мы, безусловно, должны возрождать украинский язык, делать его таким, чтобы им владели все, кто живет на территории Украины. Я в этом абсолютно убежден. Но главное - нельзя это делать принудительно. Нужно быть терпеливым, нужно поощрять всячески общество и в первую очередь тех, кто работает в органах власти”, - сказал Е.КУШНАРЕВ.

По его мнению, заставлять людей говорить на украинском языке не следует, поскольку они будут разговаривать на суржике. “А если мы скажем: уважаемая молодежь, если вы в будущем хотите работать в органах государственной власти, в информационном пространстве (должен быть определенный, но не безграничный перечень), то после обучения в высших учебных заведениях должны сдать экзамен на владение государственным языком. Если, например, вы им владеете на среднем уровне, то получите свою заработную плату. Если и после 5 лет учебы вы не смогли овладеть государственным языком на соответствующем уровне, то ваш должностной оклад будет сокращен на 20 процентов; если вы свободно владеете, то получите дополнительные 30 процентов. Я верю, что такой подход был бы более эффективным. Мое собственное убеждение в том, что государственный язык в Украине должен быть один - украинский. Русский и другие определенные у нас языки национальных меньшинств должны иметь статус региональных согласно соответствующей Европейской хартии”, - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Он считает, что нужно принять закон о языковой политике в государстве, где были бы четко определены все приоритеты развития украинского языка, обязательность владения государственным языком в определенных сферах жизни и вместе с тем меры по свободному развитию языков меньшинств.

Отвечая на вопросы, какие правовые основания есть для предоставления русскому языку статуса регионального, Е.КУШНАРЕВ отметил, что в профессиональном переводе Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств существует понятие «умирающие языки» и определение регионального языка. “Это - язык, который используется меньшей частью населения, компактно проживающего на определенной территории. Этот язык отличается от государственного. И в самой Европейской хартии, и в законах Украины четко сказано, что развитие регионального языка не должно никоим образом мешать развитию государственного языка”, - объяснил он.

“Если мы сейчас попробуем не вспоминать об этом вопросе, не создавать дополнительного напряжения, то сама по себе проблема исчезнет. Потому что всегда будут радикалы, которые будут пытаться подхватывать эту тему, пока она не найдет своего нормального решения. Поэтому перед нами выбор - либо эта тема будет преследовать нас многие годы, либо мы найдем цивилизованный способ ее решения. По моему мнению, этот цивилизованный способ как раз заключается в использовании Европейской хартии”, - подчеркнул Е.КУШНАРЕВ.