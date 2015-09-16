В Артемовске открыли Училище олимпийского резерва (фото)

15 сентября в Артемовске состоялось торжественное открытие Училища олимпийского резерва им. Сергея Бубки, которое переехало в город из Донецка.

Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

В городе, который находится совсем рядом с зоной АТО, состоялся настоящий праздник. Большое количество местных жителей, которые собрались на торжества на стадионе «Металлург», получили возможность на время забыть о блокпостах, усиленных средствах безопасности, других неудобстваъ, связанных с войной.

Читайте такжеЖебривский рассказал о "формуле жизни" для жителей Артемовска

"Спорт – это одна из тех соломинок, которая улучшает жизнь людей, дает им надежду на мирное существование. И учитывая те огромные усилия, которые были потрачены на переезд Училища из Донецка в Артемовск, полностью себя оправдали. Это был очень непростой процесс, ведь необходимо было перевезти спортсменов, тренеров, поселить их где-то, организовать учебный, а кроме этого, и тренировочный процесс. Пока в Артемовск перевезены 11 видов спорта, но идет речь о том, чтобы все 17 видов спорта, как это было раньше, были представлены в Училище Бубки", - заявил президент Федерации легкой атлетики Украины и первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.