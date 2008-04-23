Стельмах: гибкий курс гривни - это разумно, но что скажет Пинзеник

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает разумным увеличение гибкости курса гривни для преодоления инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в ходе церемонии празднования десятилетия Монетного двора НБУ, комментируя вчерашнее заявление управляющего директора Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА (УНИАН: Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА, находившаяся с визитом в Киеве 22 апреля, сказала, что более гибкий курс гривни может стать одним из инструментов борьбы с инфляцией в Украине).

«Это разумная мысль, но надо, чтобы госбюджет к этому был готов», - подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, отметив, что о том, готов ли к этому госбюджет, нужно спросить министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА.

«Это то предложение, которое всегда лежит под ногами», - подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ.