БЮТ не хочет заниматься абсурдом, но будет

Представители БЮТ официально не будут выходить из состава Национального конституционного совета, но считают “абсурдом дальнейшую его работу”.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

“БЮТ не отказывается принимать участие в работе конституционного совета, БЮТ не будет из него выходить, но считает абсурдом его деятельность”, - сказал народный депутат.

По его словам, перенесение сегодняшнего заседания “фактически стало событием за упокой конституционного совета”. В.ПИСАРЕНКО отметил, что перенесение заседания из-за неявки на него председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА “является неуважением ко всем другим членам совета”. Он также назвал неуважением тот факт, что, несмотря на перенесение заседания, членам Совета “была роздана концепция изменений к Конституции, написанная в подвалах”.

Народный депутат считает, что сегодня Президенту стоит задуматься о переформатировании состава Совета, поскольку ни Виктор БАЛОГА, ни Марина СТАВНИЙЧУК не справились со своей задачей. “Если Президент по-другому отнесется к организации его работы, то, возможно, она и будет иметь смысл своего существования, но исключительно как консультативно-совещательный орган”, - сказал В.ПИСАРЕНКО. При этом народный депутат выразил сомнение, что Национальный конституционный совет вообще будет способен продолжить свою работу. “Я не исключаю, что это было последнее заседание совета”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Он также опроверг информацию, что фракция БЮТ может инициировать проведение внеочередного заседания ВР для того, чтобы как можно быстрее создать в парламенте временную специальную комиссию по разработке изменений к Конституции. “Мы не будем этого требовать. Мы будем три недели работать над своим проектом закона о внесении изменений к Конституции”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание НКС, на котором планировалось представить Концепцию новой Конституции Украины, было перенесено по просьбе председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.