Российские пограничники застрелили водителя, ехавшего в Украину

Сегодня на украинско-российской границе был застрелен человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили украинские пограничники.

По предварительным данным, человек погиб в результате применения оружия российскими пограничниками.

Проишествие произошло сегодня во второй половине дня на участке пограничной заставы «Липцы» Харьковского пограничного отряда, когда был обстрелян автомобиль УАЗ, следовавший из России в Украину. «Есть факт применения оружия российской стороной», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в результате применения оружия шофер умер. В данное время тело погибшего и автомобиль находятся на территории Украины.

В эти минуты на месте события работает оперативная группа, в которую входят пограничники, представители прокуратуры и Службы безопасности Украины, отметил собеседник агентства.

Факт применения оружия и гибели человека корреспонденту УНИАН подтвердили в Управлении СБУ в Харьковской области.