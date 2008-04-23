Тимошенко объяснила, как хранить сбережения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует гражданам Украины хранить свои сбережения в национальной денежной единице - гривнях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, отвечая на вопрос журналиста: «Во что лучше вкладывать деньги гражданам в настоящее время?».

«Сегодня такие вопросы во всем мире даже банкиры задают, в чем лучше хранить. Однозначного ответа дать невозможно. Но я, зная тенденции, могу сказать: храните сбережения в национальной валюте. Гривня слабее не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что ее уверенность основана на проведении в Украине грамотной денежной политики как со стороны Национального банка, так и правительства.

«Я думаю, гривня будет очень достойной валютой, в Украине, как минимум», - добавила она.