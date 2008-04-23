Мэру Тамбова предъявлено обвинение в похищении гражданина Украины

Главе администрации Тамбова (Российская Федерация) Максиму Косенкову предъявлено официальное обвинение по делу о похищении гражданина Украины. Он находится под стражей.

Поскольку по делу также проходит водитель мэра, они обвиняются по более серьезной статье, а точнее в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Санкция - от 6 до 15 лет.

Следственный комитет при прокуратуре России еще 17 апреля сообщил о задержании в Москве Косенкова по подозрению в причастности к похищению. Еще раньше - 1 апреля - один из районных следственных отделов в Москве возбудил уголовное дело по заявлению гражданина Украины.

Следствие установило, что "вечером 25 марта 2008 года неизвестные подъехали к дому на улице Борисовские пруды, где напали на потерпевшего (гражданина Украины), силой посадили в свой автомобиль и увезли", сказал представитель следственного комитета.

18 апреля Симоновский суд Москвы выдал санкцию на арест Косенкова после того, как рассмотрел поступившие материалы, и удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.