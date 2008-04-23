Как бороться с детским порно и футбольными болельщиками?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО и генеральный директор компании «Майкрософт Украина» Эрик ФРАНКЕ обсудили приоритетные направления сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, шла речь, в частности, о защите прав на интеллектуальную собственность в Украине, а также о внедрении в Украине социальных программ «Майкрософт», направленных на защиту детей в сети Интернет и борьбу с распространением детской порнографии.

Э.ФРАНКЕ отметил, что компания «Майкрософт» готова предоставить украинцам программное обеспечение, способное значительно улучшить состояние борьбы с этим злом. В частности, программы могут отслеживать источник информации, определять, куда она направляется, кто «интересуется» в сети детским порно и т.п. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что подобная помощь украинским правоохранительным органам будет способствовать усилению борьбы с детской порнографией. Обсуждалась также возможность дальнейшего обучения работников милиции для работы с этим программным обеспечением, в том числе относительно подготовки специалистов для работы в регионах.

В связи с подготовкой к Евро-2012 со стороны «Майкрософт» была предложена помощь в программном обеспечении, что позволит вычислять среди болельщиков лиц, которые раньше попадали в поле зрения милиции из-за особо агрессивного поведения во время матчей.

Э.ФРАНКЕ также затронул вопрос пиратских копий программного обеспечения «Майкрософт», которые достаточно широко используются в Украине: по подсчетам специалистов компании, их доля среди украинских пользователей составляет свыше 80%. «Я понимаю, что достаточно быстро этот вопрос решить нереально, однако просил бы уделить ему максимальное внимание», - сказал представитель компании.

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что органы внутренних дел прилагают все необходимые усилия для предупреждения и раскрытия противоправных деяний, связанных с интеллектуальной собственностью. В частности, подразделения борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности ГСБЭП МВД Украины принимают действенные меры для ликвидации распространения и использования нелицензионного программного обеспечения, в том числе производства компании «Майкрософт».

Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил компанию «Майкрософт» за поддержку в проведении 15-18 апреля этого года на базе Киевского национального университета внутренних дел международного учебного семинара по вопросам борьбы с распространением порнографии в сети Интернет, в результате которого обучение прошли 100 представителей правоохранительных органов из более чем десяти стран мира.

«Учитывая определенные Министерством приоритетные направления работы его подразделов на 2008 год, у нас есть значительная заинтересованность в развитии нашего дальнейшего сотрудничества и в получении технической помощи, в частности программного обеспечения, которое позволяет осуществлять мониторинг сети Интернет с целью выявления распространения детской порнографии», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Также Ю.ЛУЦЕНКО и Э.ФРАНКЕ во время встречи рассмотрели ряд вопросов, запланированных на обсуждение 20 мая этого года во время встречи генерального директора «Майкрософт Корпорейшн» Стива БАЛМЕРА с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ и министром внутренних дел.