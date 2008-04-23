Тимошенко наехала на хозяев СМИ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что собственники средств массовой информации активно вмешиваются в формирование информационной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Свобода слова, за которую мы так все боролись в 2004-м и в 2005 году, атакуется извне. Я хочу сказать, что это не является претензией к журналистам. Это претензия к определенным собственникам, которые сегодня начинают оказывать влияние на формирование информационных сюжетов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр добавила, что наблюдает за этой ситуацией.

«Я могу констатировать, что ситуация не улучшается. Я думаю, что мы будем обращаться и к вам в том числе, чтобы проанализировать определенные факты», - обратилась она к журналистам.

Премьер-министр заявила об этом, отвечая на просьбу журналиста уточнить, что она имела в виду, когда сказала на брифинге: «Сейчас журналисты дают своим операторам команду остановить съемку, считая, что Украине не нужно знать, что за последние четыре года 5 тыс. га леса в Украине практически ликвидированы. Я понимаю, что это неактуальный вопрос, когда идут программы на заказ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.