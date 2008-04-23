Трое преступников сожгли такси вместе с водителем

В Запорожской области трое местных жителя сожгли таксиста в его собственном автомобиле.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено накануне в Куйбышевском районе области.

"По предварительным данным, трое местных жителей сели в автомобиль 21-летнего уроженца пгт Куйбышево, занимавшегося частным извозом, и когда машина выехала за пределы населенного пункта, напали на таксиста, задушили его проволокой и бросили в багажник автомобиля. После этого забрали из машины деньги и личные вещи потерпевшего и подожгли автомобиль", - рассказали в облУВД.

Сгоревшую машину с телом таксиста обнаружили местные жители, которые и обратились в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное с корыстной целью). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.