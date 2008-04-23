К борьбе со стихийной уличной торговлей привлекут армию
18:01, 23 апреля 2008Общество
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Львовский вариант
Во Львове к патрулированию районов стихийной торговли, кроме участковых, привлекут также военнослужащих.
Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя Франковской районной администрации города Львова Игорь РУДЫЙ.
По его словам, участие в таком патрулировании трижды в неделю будут принимать военнослужащие, которые будут нести службу в районах стихийной торговли возле рынков и торговых комплексов.
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