К борьбе со стихийной уличной торговлей привлекут армию

Во Львове к патрулированию районов стихийной торговли, кроме участковых, привлекут также военнослужащих.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя Франковской районной администрации города Львова Игорь РУДЫЙ.

По его словам, участие в таком патрулировании трижды в неделю будут принимать военнослужащие, которые будут нести службу в районах стихийной торговли возле рынков и торговых комплексов.