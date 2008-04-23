Кабмин решил вспомнить времена, когда Украина кормила весь мир

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об отмене ограничений на экспорт зерна и увеличении квот на 200 тыс. тонн на экспорт подсолнечного масла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«На сегодня практически открыт экспорт зерна и увеличен размер квоты на экспорт подсолнечного масла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, данное решение было принято с учетом того, что уже в ближайшие месяцы Украина начнет собирать урожай и необходимость ограничения на экспорт зерна отпадет.

Она также отметила, что сложившиеся условия на рынке продовольствия в Украине дают возможность либерализовать политику относительно экспорта зерновых.

Как сообщал УНИАН, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,2 млн. тонн. Планировалось, что экспорт будет возможен с 1 ноября 2007 года. В ноябре 2007 года Кабмин продлил действие экспортных квот до конца года, а затем разрешил с 1 января по 31 марта 2008 года экспортировать 1,2 млн. тонн зерна. Эти квоты были распределены 4 февраля между 163 компаниями.

Также Кабмин ввел квотирование экспорта подсолнечного масла и подсолнечника с 22 марта до 1 июля 2008 года и установил квоты в размере 300 тыс. тонн масла и 1 тыс. тонн семян подсолнечника.

Вчера управляющий директор Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА на пресс-конференции в Киеве рекомендовала Украине снять ограничения на экспорт зерна. По ее словам, с учетом роста мировых цен на продукцию сельского хозяйства у Украины есть хорошая возможность использовать весь имеющийся аграрный потенциал и обеспечить эффективное развитие сельского хозяйства.