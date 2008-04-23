Тимошенко: у Украины нет вопросов по расчетам за природный газ

Украина приступит к расчетам за природный газ после подписания актов о передаче газа украинской стороне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Расчеты по природному газу начнутся в ту минуту, когда Российская Федерация и Украина подпишут все необходимые акты о передаче природного газа», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство Украины зарезервировало необходимый объем финансовых средств для погашения задолженности за потребленный в конце 2007 года природный газ.

«У Украины нет вопросов по расчетам за природный газ. Мы готовы это сделать сразу после оформления документов», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день Украина задолжала России 2 млрд. долларов за потребленный с начала года газ.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отрицает наличие долга перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долларов.

«Такого долга нет и не может быть, потому что между нами и Россией постоянно осуществляются расчеты – они нам задалживают за транзит, мы рассчитываемся за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 марта.

По ее словам, существует задолженность «в размере около 900 млн.». Премьер сообщила, что причиной формирования такой задолженности является отсутствие подписанных актов о поставке природного газа. «Поэтому правительство накопило деньги, и ожидает, когда будут подписаны документы. Это не долг – это ожидание подписания документов и перечисления денег по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.