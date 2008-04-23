Тимошенко рассказала о разговоре с премьер-министром России

Визит премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА в Украину с 25-26 апреля перенесен на 28 апреля по договоренности с украинской стороной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«По договоренности между мной и премьер-министром России визит правительственной делегации РФ определен на 28 апреля. Мы наметили перечень вопросов в недавнем телефонном разговоре, которые мы рассмотрим во время визита», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр Украины уточнила, что в разговоре с В.ЗУБКОВЫМ речь шла о необходимости определения приоритетных направлений украинско-российского сотрудничества.