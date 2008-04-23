Тимошенко рассказала о разговоре с премьер-министром России
16:53, 23 апреля 2008Общество
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Пора определится с приоритетами
Визит премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА в Украину с 25-26 апреля перенесен на 28 апреля по договоренности с украинской стороной.
|Юлия Тимошенко
«По договоренности между мной и премьер-министром России визит правительственной делегации РФ определен на 28 апреля. Мы наметили перечень вопросов в недавнем телефонном разговоре, которые мы рассмотрим во время визита», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр Украины уточнила, что в разговоре с В.ЗУБКОВЫМ речь шла о необходимости определения приоритетных направлений украинско-российского сотрудничества.
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