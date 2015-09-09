Судья Царевич отстранена от работы на два месяца
22:57, 09 сентября 2015Общество
788 0
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 9 сентября 2015 года рассмотрен вопрос об отстранении судьи Печерского районного суда города Киева Оксаны Царевич от должности.
Судью Печерского райсуда Киева отстранен от родоти / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
"На основании ходатайства Генерального прокурора Украины в связи с привлечением к уголовной ответственности отстранена от должности сроком на два месяца судья Печерского районного суда города Киева Царевич Оксана Игоревна", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеС судьи Кицюка и Царевич сняли электронные браслеты, ГПУ готовит апелляцию
Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин направил в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) ходатайство об отстранении от должностей судей Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич и Сергея Вовка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter