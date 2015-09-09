Судья Царевич отстранена от работы на два месяца

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"На основании ходатайства Генерального прокурора Украины в связи с привлечением к уголовной ответственности отстранена от должности сроком на два месяца судья Печерского районного суда города Киева Царевич Оксана Игоревна", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин направил в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) ходатайство об отстранении от должностей судей Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич и Сергея Вовка.