Погода на 24 - 28 апреля

Завтра в Украине временами ожидаются небольшие, на востоке умеренные дожди, отдельные грозы; только в западной части, Крыму, а днем и в большинстве северных областей преимущественно без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 9-14° тепла, в Закарпатье и крайнем юге до 17° тепла; на высокогорье Карпат ночью 1-4° мороза, днем 2-6° тепла.

25-26 апреля - переменная облачность. Без осадков, только ночью 25 апреля в восточных областях и Приазовье небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, 25 апреля в западных и северных, 26 апреля в восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем в Украине 13-18° тепла.

27 апреля - без осадков, только в Крыму, а днем и в Приазовье небольшие дожди, местами грозы; 28 апреля - в южной и восточной части дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, в западных, северных областях, а 27 апреля в Украине, кроме юга, местами на поверхности почвы сохранятся заморозки 0-3°, днем 11-17° тепла, на крайнем западе до 20°.

В Киеве в четверг ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

25-26 апреля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, 25 апреля местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла.

27-28 апреля - без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла.