Луценко: взрыв в парке Шевченко можно связать даже с перевыборами в Италии

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что следствие не связывает взрыв в киевском парке Шевченко с предстоящими выборами мэра Киева.

«При желании это можно связать даже с перевыборами в Италии, но пока мы такой версии не рассматриваем», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 19.30 в парке Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. Мощность взрыва составляла до 100 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва были ранены две студентки Университета им. Тараса Шевченко, которые в тот момент шли неподалеку.

По факту взрыва столичная милиция возбудила уголовное дело.

Сегодня же министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что не исключает, что взрыв в киевском парке был терактом.

«Основная версия - это хулиганство или террористический акт со стороны экстремистских группировок, которые, возможно, таким образом, праздновали день рождения Гитлера», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.