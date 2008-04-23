Днепропетровец ограбил банк на 200 тысяч

В Октябрьском районе Днепропетровска неизвестный в маске ограбил филиал одного из коммерческий банков.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, уточнив, что ограбление произошло 17 апреля около 9 часов утра.

В банк зашел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 30 тыс. долларов США и 35 тыс. грн. Грабитель с места преступления сбежал.

Как было установлено, отделение банка охранной сигнализацией не оборудовано, физической охраны не имеет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (разбой). Сейчас ведется следствие и розыск злоумышленника.