Взрыв в киевском парке Шевченко был терактом?

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что взрыв в киевском парке Шевченко 21 апреля был терактом.

«Основная версия - это хулиганство или террористический акт со стороны экстремистских группировок, которые, возможно, таким образом, праздновали день рождения Гитлера», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Министр подчеркнул, что активизация такого рода группировок в Украине становится «все более ощутимой». «Это большая проблема, и в данном случае, конечно, МВД будет делать все от нас зависящее, чтобы поймать и наказать злоумышленников», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он добавил, что для такой работы необходима активизация деятельности прокуратуры, которая занимается проблемой расовой и национальной враждебности.

«Сейчас эта статья практически не работает, и это является созданием определенного климата, который дает возможность активизироваться экстремистским и профашистским организациям», - отметил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 19.30 в парке Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. Мощность взрыва составляла до 100 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва были ранены две студентки Университета им. Тараса Шевченко, которые в тот момент шли неподалеку.

По факту взрыва столичная милиция возбудила уголовное дело.