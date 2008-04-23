В ГПУ не связывают смерть Шульги с делом об отравлении Ющенко

В Генеральной прокуратуре не связывают с делом об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО смерть одного из свидетелей по делу Владимира Шульги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША сегодня на брифинге.

По его словам, роль В.ШУЛЬГИ в этом уголовном деле была достаточно незначительной.

Говоря в целом о состоянии расследования дела об отравлении Президента, Н.ГОЛОМША подчеркнул, что в нем существует достаточно серьезное продвижение. По его словам, следователи Генпрокуратуры проводят достаточно большую работу. В частности, было проведено более 400 следственных действий.

Н.ГОЛОМША подчеркнул, что на сегодня является доказанным тот факт, что отравление Президента было. Он подчеркнул, что заявляет об этом, чтобы не было манипуляций на этот счет. Также Н.ГОЛОМША заметил, что пока нельзя говорить об этом деле публично, но он убежден, что результаты будут, и это дело будет доведено до суда.

Н.ГОЛОМША отказался говорить, был ли расширен круг подозреваемых, и есть ли среди подозреваемых действующие должностные лица.

Как сообщалось, один из основателей компании "Фокстрот" и один из ключевых свидетелей в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО Владимир Шульга умер 27 марта 2008 года в Шевченковском РОВД Киева из-за сердечной недостаточности.

В день отравления, 5 сентября 2004 года, В.ЮЩЕНКО, в частности, ужинал в гостях у тогдашнего совладельца "Фокстрота" Олега ГОЛОВИНА. Организатором этого визита был В.ШУЛЬГА. Именно он проинформировал, что блюда, которые подавали на стол, заказали в Киеве: взяли суши в японском ресторане и форель. На ужине были также исполнительный директор "Фокстрота" Виталий ГРИСЬКО, со стороны В.ЮЩЕНКО присутствовали Алексей ИВЧЕНКО, Давид ЖВАНИЯ, Евгений ЧЕРВОНЕНКО и еще один незнакомец, грузин по национальности.

В декабре 2006 года В.ЮЩЕНКО заявил, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче В.САЦЮКА.