Пожар в Павловской больнице (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве произошел пожар в киевской городской психиатрической больнице, которая более известна среди киевлян как Павловская больница. В результате пожара погиб один человек.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в 13.06 на первом этаже 4 корпуса, где расположено детское отделение.

Из-за сильной задымленности с 3-го и 4-го этажей были эвакуированы 44 ребенка.

Во время тушения пожара в помещении, которое горело, был найден труп 70-летнего заведующего отдела технологического оборудования. В результате пожара огнем поврежена мебель, шкафы, 4 оконных рамы, закопчены стены и потолок.

Фото Евгения Орловского/УНИАН