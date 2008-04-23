Виновным в скандальном пожаре в Харькове светит от 3 до 8 лет

Следственным отделом Харьковского городского управления милиции возбуждено уголовное дело по факту пожара в торговом центре «Барабашово».

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, дело возбуждено по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет в зависимости от размера нанесенных убытков, сказала Л.ВОЛКОВА.

Как сообщал УНИАН, по информации руководства концерна АВЕК, к структурам которого принадлежит ТЦ «Барабашово», а также по данным областного управления МЧС, в целом рассматривается несколько версий причин пожара, в частности - поджог.

По данным концерна АВЕК, пожаром, вспыхнувшем 16 апреля на территории детской торговой площадки так называемого "вьетнамского сектора" рынка, были охвачены 2200 кв. м территории. Сгорело около 90 магазинов. По предварительным подсчетам концерна, материальные убытки составляют около 50 млн. грн.

ТЦ возле станции метро «Академика Барабашова» в Харькове - один из крупнейших торговых центров Восточной Европы. На территории ТЦ работает более 60 тысяч предпринимателей. Ежедневно рынок посещает свыше 200 тысяч харьковчан и гостей города.