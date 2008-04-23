«Лукойл» хочет купить месторождение газа в Украине?

Британская компания Regal Petroleum ведет переговоры о продаже газового месторождения на территории Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Regal Petroleum.

По неофициальной информации претендентом на покупку газового месторождения является российская компания «Лукойл», которая готова заплатить миллиард долларов.

Стоит отметить, что на сайте Regal Petroleum имя возможного покупателя не называется.

В ноябре прошлого года эти месторождения хотела приобрести компания Shell, которая объявила, что подписала предварительное соглашение о покупке в них контрольного пакета акций. Однако сделка стоимостью 410 миллионов долларов не состоялась в связи со сменой руководства в Regal Petroleum.

Напомним, что "Лукойл" является крупнейшей частной нефтяной компанией в России и занимает второе место по объемам добычи после государственной "Роснефти". Капитализация компания на РТС превышает 97 миллиардов долларов.

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