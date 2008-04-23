Правильные ответы на тесты появились в Интернете
11:59, 23 апреля 2008Общество
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Сдали 460 282 участника
На сайте Украинского центра оценивания качества образования уже размещены правильные ответы на задачи теста по украинскому языку и литературе.
Правильные ответы размещены в разделе "Відповіді ЗНО-2008".
Напомним, тестирование по украинскому языку и литературе проходило вчера в 1888 пунктах тестирования. По предварительным данным, тест сдали 460 282 участника внешнего независимого оценивания.
По информации, поступившей в центр оценивания качества образования от ответственных за пункты тестирования, особых нарушения не зафиксировано. Регламентные комиссии рассматривают заявления, поступившие от участников тестирования.
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