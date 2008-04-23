Яценюк предлагает сажать таможенников пачками

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для улучшения работы таможни нужно изменять не нормативные акты, а их исполнителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 22 апреля в Лиссабоне во время встречи с представителями украинской диаспоры в Португалии.

“Нужно не приказы менять, а нужно менять тех, кто выполняет эти приказы. Вы же прекрасно знаете, что такое переходить украинскую границу, что такое переходить украинскую таможню. Знают, что трудовые мигранты, где только трудовые мигранты – на лапу не дашь – никто никуда не поедет. Поэтому их, если пачками не посадить, порядок вряд ли будет”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.