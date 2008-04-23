Ющенко поедет на ЧАЭС

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Киевскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – посещение Чернобыльской АЭС в канун очередной даты трагедии на этой станции.

Планируется, что В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по дальнейшему гарантированию безопасности ЧАЭС, а именно – будет присутствовать на открытии пускового комплекса первой очереди Комплекса «Вектор» (по переработке радиоактивных отходов). Это первое за годы независимости Украины введение в эксплуатацию комплекса по безопасному захоронению отходов.

Также Президент будет наблюдать за выгрузкой последнего топливного сборника из реактора третьего блока ЧАЭС. Этим фактически завершается выполнение поручения главы государства от 5 декабря 2005 года, данное им во время последнего посещения станции, о выведении ЧАЭС из эксплуатации, ведь именно выгрузка последнего топливного сборника является одним из очень важных этапов этого процесса.

Кроме того, сегодня в 15.00 В.ЮЩЕНКО примет участие в заседании Национального конституционного совета.

На заседании НКС будет представлен разработанный рабочей группой проект Концепции новой Конституции. Представленная Концепция должна лечь в основу проекта Конституции, который будет разрабатывать НКС.

Также сегодня в 17.00 Президент Украины примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 10-й годовщины открытия Монетного двора Национального банка Украины (ул. Мелиоративная, 6).