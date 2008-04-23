Цена на нефть приближается к $120 за баррель

08:24, 23 апреля 2008
Общество
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Спекулянты подсчитывают барыши

Цена на нефть на Нью-йоркской товарной бирже достигла сегодня новой рекордной отметки. Фьючерсные контракты на поставки "черного золота" в мае заключались уже из расчета $119,74 баррель.

Это новый абсолютный максимум стоимости барреля нефти на торговой площадке в Нью-Йорке, где фьючерсные контракты на поставки углеводородного сырья заключаются с 1983 года, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечают аналитики, продолжающийся рост цен на нефть объясняется, прежде всего, дальнейшим падением курса американского доллара по отношению к ведущим мировым валютам. В такой ситуации покупка нефтяных фьючерсов за доллары представляется особенно выгодной для иностранных инвесторов. Высокие котировки, по мнению экспертов, позволяют биржевым спекулянтам, прежде всего инвестиционным фондам, получать хорошую прибыль. 

ICTV

 

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